СМИ узнали о размещении китайских ракет у российских границ

Одна из трех китайских бригад межконтинентальных ракет "Дунфэн-41" (Dongfeng-41, DF-41) могла быть размещена в пограничной с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян, пишет гонконгская газета "Пинго жибао" ( Apple Daily) со ссылкой на циркулирующие в китайском интернете фотографии комплекса.

Сообщается, что Народно-освободительной армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами "Дунфэн-41". Одна из бригад уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань, пишет газета

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян, сообщает издание. Третья будет размещена в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая, пишет "Пинго жибао".

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

В апреле 2016 года министерство обороны Китая не стало рассекречивать характеристики "Дунфэн-41". Позднее ведомство сообщило, что недавно провело тестовый пуск ракеты, назвав испытания на своей территории "нормальным процессом". СМИ сообщали, что Китай намерен разместить ракеты в центральной провинции Хэнань. Из этой точки ракета сможет достичь территории США в течение 30 минут, что представляет стратегическую угрозу для Вашингтона, сообщал портал Washington Free Beacon. По оценке разведслужб США, "Дунфэн-41" способна нести до десяти боеголовок.