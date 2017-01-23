Польша обнародовала секретный документ об отношении к России и Украине

МИД Польши опубликовал «Тезисы о политике Польши в отношении России и Украины» 2008 года, которые раньше были засекречены. Прежде доступ к данному документу имели четыре человека, включая Радослава Сикорского , который восемь лет назад возглавлял МИД Польши, передает ТАСС.

В «тезисах» пересматривается сформировавшийся в Польше взгляд на Россию как на вечного врага. Указывается, что хотя Россия и хочет «восстановить статус великой державы», она «далека от прежних имперских амбиций». В документе говорится об «относительной слабости» России по сравнению с «окружением», в частности, Китаем, а также об угрожающем России исламском юге – все это, по мнению авторов «тезисов», должно подталкивать Москву к союзу с Западом. Запад, в свою очередь, также заинтересован в союзе с Россией из-за «проблем, приходящих с Юга». Кроме того, подчеркивается, что Россия «является большим хранилищем ресурсов, которые могут значительно экономически поддержать» Запад.

У Польши к России есть не только экономический, но и политический интерес – Варшава могла бы стать «главным знатоком и интерпретатором России в западном мире», что позволило бы ей влиять на ЕС и весь Запад. Комментируя ситуацию на Украину, составители «тезисов» заявили, что та «реформируется по модели трансформации далекой от польской и центрально-европейской, сохраняет постсоветские черты».