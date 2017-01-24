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Минюст Украины подал пять исков против России в ЕСПЧ
Министерство юстиции Украины с 2014 года подало пять межгосударственных исков против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом заявил глава ведомства Павел Петренко.
«Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», — сообщил он в эфире украинского «Пятого канала».
По его словам, речь идёт об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе. Кроме того, есть блок дел, связанных с детьми-сиротами, вывезенными из Донбасса в Россию, что Украина расценивает как «незаконное похищение».
16 января Украина подала в Международный суд ООН в Гааге иск против России в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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