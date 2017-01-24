Минюст Украины подал пять исков против России в ЕСПЧ

«Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ», — сообщил он в эфире украинского «Пятого канала».

По его словам, речь идёт об исках, связанных с событиями в Крыму и Донбассе. Кроме того, есть блок дел, связанных с детьми-сиротами, вывезенными из Донбасса в Россию, что Украина расценивает как «незаконное похищение».