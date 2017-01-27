Россия предложила проект конституции «неделимой» Сирии

В тексте проекта новой Конституции Сирии, который был представлен Россией на переговорах в Астане, указано, что территория Сирии едина, неприкосновенна и неделима, сообщает RT со ссылкой на источник в сирийской оппозиции.

"Территория Сирии неотчуждаема. Государственные границы могут изменяться только путем референдума, проводимого среди всех граждан Сирии, на основе волеизъявления сирийского народа", - говорится в проекте.

Согласно тексту документа, Сирия создает вооруженные силы и другие вооруженные формирования с целью обеспечения своей безопасности, организация военной или военизированной деятельности вне государственной власти запрещается.

"Вооруженные силы и другие вооруженные формирования находятся под контролем общества, защищают Сирию и ее территориальную целостность, не используются в качестве инструмента угнетения сирийского населения, не вторгаются в сферу политических интересов и не играют роли в процессе передачи власти", - говорится в документе.

Ранее сообщалось, что предложенный Россией проект конституции Сирии предполагает идеологическое многообразие и уважение на территории страны всех религий и религиозных организаций.