Абэ рассказал о замечании Путину из-за российских военных на Курилах

"Я четко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением ее военного присутствия на четырех северных островах (так в Японии именуют южную часть Курил)", - сказал Абэ, отвечая на вопросы депутатов на пленарном заседании в нижней палате парламента Японии.

Первый за 11 лет визит президента РФ в Японию, который состоялся 15-16 декабря прошлого года, был посвящен мирному договору и вопросу южных Курильских островов, а также двустороннему экономическому сотрудничеству. По итогам встреч Владимир Путин и Синдзо Абэ договорились начать консультации о совместной хозяйственной деятельности России и Японии на южных Курилах.