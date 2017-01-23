СМИ: контрразведка США провела расследование "контактов" Флинна с Россией

Контрразведка США провела расследование "контактов" между советником по национальной безопасности президента США Дональда Трампа Майклом Флинноми и представителями России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источников.

Ранее одной из новостных тем в США стала информация об общении будущего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком . Ряд американских политиков выразили опасения и обеспокоенность в связи с тем, что Флинн и Кисляк связывались по телефону и, в частности, обсуждали санкции США против России. Российское посольство в Вашингтоне комментировать контакты с командой Трампа отказалось.

Как пишет издание, на данный момент точно неизвестно, когда контрразведка начала расследование, выявило ли она "разоблачающие улики" и продолжается ли расследование до сих пор. По данным газеты, это расследование направлено на выявление природы "контактов" Флинна с представителями российской власти, а также были ли такие "контакты" противозаконными.

Отмечается, что предметом расследования стал не только разговор Флинна с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, но и более ранние контакты советника Трампа с представителями РФ.

В воскресенье представитель Белого Дома Сара Сандерс заявила, что в Белом Доме "совершенно не осведомлены о каком-либо расследовании или даже основаниях для такого расследования".