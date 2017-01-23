ЦРУ обнародовало советские военные секреты

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) с 17 января сделало достоянием широкой общественности планы ведения боевых действий в Европе в условиях обычной и ядерной войны. А также наставления по применению дальнебомбардировочной авиации, учебники Академии Генштаба и еще сотни советских документов, которые даже в современной России пока доступны только лицам с «секретным допуском».

Архивная служба ЦРУ выложила в сеть сотни страниц документов с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно», содержащих информацию о вооруженных силах Организации Варшавского договора ( ОВД ) в период с 1955 по 1985 год. Это и результаты работы аналитиков разведки, и переводы на английский язык документов Министерства обороны СССР. Оцифрованные документы начали небольшими порциями выкладывать в сеть еще в 2012 году, но полный объем стал доступен только теперь. Напомним, что в России открыт доступ только к документам, датированным до 1965 года.

Хотя данная подборка прежде всего создавалась, чтобы проиллюстрировать работу американских спецслужб по сбору информации о главном противнике США, одновременно она представляет собой настоящий клад для специалистов, изучающих историю советских вооруженных сил. Поскольку значительная часть советских документов этого периода по-прежнему закрыта для широкой публики. Благодаря им также можно составить представление о том, что читали и знали о Советском Союзе и его армии американские политические и военные руководители, на стол которым ложились отчеты разведки.

Полное описание содержания сборника занимает свыше 170 страниц, там есть и анализ снимков с самолетов-разведчиков, и наставления по боевому применению различных видов и родов вооруженных сил, и отчеты об учениях, и даже учебники Академии Генштаба. Для облегчения работы историков они сгруппированы по годам в соответствии с изменениями обстановки в Европе и мире (берлинский и кубинский кризисы, волнения в Чехословакии и т.д.).

Если до начала 60-х годов преобладают фотоотчеты с подробными описаниями советских военных объектов, то потом становится заметно больше данных, полученных по агентурным каналам. Там встречаются «Наставления по боевому применению дальнебомбардировочной и фронтовой авиации» (1978) и «Советские концепции войны в Европе: переход от обычного к ядерному конфликту» — меморандум, подготовленный для Генри Киссинджера в 1971 году.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский рассказал «Известиям», что архивы западных разведок уже не первый раз становятся источником информации для российских исследователей.

— У нас сейчас открыты материалы только до 1965 года, а остальное доступно лишь тем, кто обладает допуском к секретной документации, — поясняет эксперт. — Так что интерес со стороны профессиональных историков или публицистов, интересующихся данным периодом, гарантирован.

Впрочем, по словам специалиста, надо отдавать себе отчет, что открытая сейчас американцами для общественности информация всё равно носит отрывочный характер, поскольку спецслужбы собирают ее буквально по кусочкам.

— Во время службы в Германии мне доводилось лично наблюдать за работой американцев по сбору информации, — добавляет Мураховский. — Нередко секретную информацию они добывали не от агентов и не из перехватов, а на свалках, перекапывая выброшенные бумаги. Случались и инциденты. Американского подполковника из миссии при командовании группы советских войск застрелили на территории парка боевых машин советской воинской части.

Как отметил Виктор Мураховский, документы американских спецслужб и добытые ими материалы — это лишь вершина айсберга, а настоящую картину исследователи смогут составить лишь намного позже, когда будут открыты российские архивы.

Документы, посвященные вооруженным силам ОВД, — лишь малая толика ставшего доступным массива информации. В общей сложности речь идет об 11 млн страниц документов и материалов, служебных бюллетеней и записок. Впрочем, большую часть массива составляют малопонятные рядовому читателю технические отчеты, расшифровки секретных телеграмм и прочая рутина, и надо потрудиться, чтобы отыскать что-то по-настоящему содержательное. В некоторых рубриках рядом с анализом «Вызовов безопасности в Восточной Азии» может обнаружиться описание завода «1 Мая» в городе Киров.

Поэтому для облегчения работы в электронном архиве есть подборки, например, содержащие бумаги времен войн в Корее и во Вьетнаме, иллюстрирующие операции ЦРУ в Западном Берлине и на Кубе. Есть коллекция документов о жизни в СССР и об усилиях американской разведки по продвижению в массы романа «Доктор Живаго».

Рассекречены большие объемы данных о наблюдении за НЛО, а также о программе «Звездные врата», в рамках которой специалисты занимались изучением паранормальных способностей. Так, в архиве можно обнаружить отчеты об экспериментах, в ходе которых с помощью экстрасенсов пытались определить, есть ли наркотики на судах, следующих в порты США. Есть там и наставления о том, как тренировать экстрасенсорные способности у подходящих кандидатов.