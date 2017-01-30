Разведка США работает над оценкой способности РФ "пережить ядерный удар"

Американское разведывательное сообщество и Стратегическое командование (Стратком) Вооруженных сил (ВС) США в составе Пентагона работают над новой оценкой способности властей России и Китая "пережить ядерный удар" и продолжать функционировать, передает агентство Блумберг.

По данным агентства, новая оценка, составление которой потребовал конгресс до вступления Дональда Трампа в должность, нашло поддержку со стороны членов как Республиканской, так и Демократической партии США , которые выражают беспокойство в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи и недоверие российским властям.

Как отмечает агентство, аппарат директора национальной разведки и Страткома США проведут оценку возможностей двух стран после удара. Оценка, по данным агентства, будет включать "местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность".

В своем первом интервью после избрания президент США Дональд Трамп заявил, что ослабление санкций против РФ может быть сопряжено с заключением двустороннего договора о сокращении ядерного вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что увязывать вопросы санкций против РФ со стороны США и ядерного сокращения вряд ли будет возможно с экспертной точки зрения.

Договор СНВ-2 между Россией и США подписан в Москве 3 января 1993 года. Стороны обязались к 2003 году сократить арсеналы своих стратегических вооружений на 2/3 от уровня января 1993 года. К 2003 году количество ядерных боеголовок каждой стороны не должно было превышать 3-3,5 тысячи единиц.

Российская сторона ратифицировала договор в пакете с протоколом 14 апреля 2000 года с условием сохранения договора по ПРО (об ограничении систем противоракетной обороны). США ратифицировали договор в январе 1996 года, однако договор в пакете с протоколом от 26 сентября 1997 года на ратификацию не выносился и, соответственно, считался не ратифицированным.