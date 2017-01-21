МВД намерено создать базу отпечатков пальцев всех приезжих
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МВД намерено создать базу отпечатков пальцев всех приезжих

МВД «снимет пальчики» у всех въезжающих в РФ иностранцев
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МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в интервью телеканалу "Россия 24".
"Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих", - сказала Кириллова.
Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД сообщила, что на территории России находятся 2,5 млн граждан Украины.
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