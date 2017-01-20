Захарова: президент Обама больше ничего не скажет о России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала уход Барака Обамы с поста президента США. По ее словам, «в мире может случиться многое, кроме одного: президент Обама больше ничего не скажет о России». Об этом Захарова написала в Facebook.

Она пожелала подписчикам хороших выходных, сообщив, что у нее самой на этот уикэнд «планы». Какие – не уточнила.

К сообщению прикреплена картинка, на которой медведь входит в дом, и надпись: «Здравствуйте. А Маша выйдет?».

В пятницу вечером по московскому времени Дональд Трамп принял присягу в качестве 45-го президента США. Барак Обама, продержавшийся на посту два срока, покинул Белый дом.