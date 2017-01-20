РФ и Сирия подписали соглашение о расширении российской базы в Тартусе

Пункт материально-технического обеспечения (МТО) военно-морского флота России в сирийском Тартусе будет расширен. Соответствующее соглашение подписали российская и сирийская стороны. Договор рассчитан на 49 лет. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Настоящее соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды, если ни одна из сторон не менее чем за один год до истечения очередного периода не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие», - говорится в документе.

Согласно договоренностям, Москва сможет разместить в Тартусе одновременно 11 военных кораблей. Также российской стороне будет разрешено размешать в пункте суда с ядерными энергетическими установками. Пункт в Тартусе передается России на безвозмездной основе и на условии иммунитета от юрисдикции Сирии.