В Кремле указали на организаторов кибератак на российские банки

Российские банки и правительственные сайты подвергались интенсивным кибератакам, за которыми могли стоять иностранные спецслужбы.

«У нас также есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на наши банки и на наши официальные веб-сайты», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передают Рамблер/новости со ссылкой на "РИА Новости"

Сбербанк РФ зафиксировал и отразил 78 мощных кибератак в 2016 году.

Ранее Центр общественных связей ФСБ России предупреждал, что иностранные спецслужбы планируют масштабное кибернападение на финансовую систему России. А американские СМИ со ссылкой на источник в разведке писали о возможных атаках в качестве ответа на якобы совершенную российскими хакерами попытку повлиять на президентские выборы в США.