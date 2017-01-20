Чубайс: "В Давосе царит ужас среди участников ВЭФ"

Председатель правления ООО «УК «Роснано» Анатолий Чубайс в интервью BFM рассказал о том, какие темы волнуют участников форума в Давосе, сообщают Рамблер/новости.

Чубайс отметил , что на форум он приезжает уже 25-й раз. "Такого ужаса, какой я ощущаю сейчас в Давосе у абсолютного большинства участников, я за все мои годы участия в Давосе припомню только один раз", - сказал Чубайс. Он сравнил форум этого года с Давосом-2009, когда разворачивался глобальный мировой финансовый кризис. "Так вот, степень ужаса сейчас, в 2017 году, равна степени ужаса в 2009 году. Все это выражается формулами: мир, построенный после Второй мировой войны, рушится, его больше нет", - добавил Чубайс.

Разрушение прежнего миропорядка, по словам Чубайса, хорошо продемонстрировала речь на Давосском форуме председателя КНР Си Цзиньпина , которая стала «одой рыночной экономике». "Это произошло два дня назад, и практически в это же время Трамп в своем интервью заявляет, что Америку все обижают, что он будет повышать импортные пошлины, и что если немецкие или другие автомобильные концерны построят заводы в Мексике, то им придется платить гигантскую импортную пошлину, которую он введет в Америке. Мир перевернулся", - считает Чубайс.

Нынешний, 47-й Всемирный экономический форум (ВЭФ) собрал в Давосе 2,5 тыс. бизнесменов из 140 стран, а также около 50 глав государств. Его главная тема — «Чуткое и ответственное руководство».