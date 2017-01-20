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"Как гражданин надеюсь": Песков рассказал о новом сроке Путина
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в интервью BBC выразил надежду на то, что Владимир Путин примет участие в выборах 2018 года, сообщают Рамблер/новости.
"Еще во время нашего первого интервью в 2004 году я сказал вам, что как гражданин Российской Федерации я надеюсь, что он примет решение идти на новый срок", - сказал Песков.
В декабре во время пресс-конференции Путин заявил, что примет решение об участии в выборах, "исходя из того, что происходит в стране и мире, а также из того, что сделано и что может быть сделано".
Первый тур президентских выборов должен пройти 11 марта 2018 года. Если ни один из кандидатов не наберет абсолютное большинство голосов (50% плюс один голос), через три недели пройдет второй тур.
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