Медведев назвал главную внешнеполитическую ошибку США

Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", — заявил он.

Медведев добавил, что отношения между странами к концу второго срока Обамы полностью деградировали.

"К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали. Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях", — отметил премьер.

Он также добавил, что администрации Обамы не хватило ответственности в решении политических вопросов.