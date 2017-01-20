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Медведев назвал главную внешнеполитическую ошибку США
Премьер-министр Дмитрий Медведев назвал разрушение администрацией президента Барака Обамы отношений с Россией главной внешнеполитической ошибкой США, передает РИА "Новости".
"Администрация Обамы разрушила отношения США и России, доведя их до низшей точки за последние десятилетия. Это ее главная внешнеполитическая ошибка, которая навсегда осталась в истории", — заявил он.
Медведев добавил, что отношения между странами к концу второго срока Обамы полностью деградировали.
"К концу второго срока администрации президента Обамы российско-американские отношения полностью деградировали. Всем известно, что США всегда старались "рулить" практически всеми мировыми процессами, беззастенчиво вмешивались во внутренние дела самых разных стран, вели одновременно несколько войн на чужих территориях", — отметил премьер.
Он также добавил, что администрации Обамы не хватило ответственности в решении политических вопросов.
Ранее кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин заявил, что на 100% поддерживает антироссийские санкции.
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