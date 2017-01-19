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Захарова подсчитала все санкции Обамы против России
Администрация президента США Барака Обамы, срок полномочий которой заканчивается в связи с приходом к власти Дональда Трампа, с 2014 года порядка 35 раз вводила и расширяла под разными предлогами санкции против России, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под санкции попали 172 россиянина и 350 юридических лиц, передает «Интерфакс».
Захарова заявила, что вступление в должность президента США Дональда Трампа вселяет надежду на преодоление кризиса в российско-американских отношениях, в котором оказались Москва и Вашингтон благодаря усилиям команды Барака Обамы.
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