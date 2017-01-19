Аксенов: значительная часть украинцев признала Крым частью России

Глава Крыма Сергей Аксенов считает, что значительная часть украинцев приняла выбор крымчан и признала полуостров частью России. Об этом он сказал газете "Известия".

"Я уверен, что и на Украине значительная часть народа понимает и принимает выбор крымчан. Но в условиях государственного террора, который развернут киевским режимом, люди боятся высказывать свое мнение", - сказал газете Аксенов, добавив, что необходимо бороться с пропагандой "лживых СМИ".

Он также отметил, что Крым не станет доказывать новой американской администрации свою территориальную принадлежность к России: "Не понимаю, почему крымчане должны что-то доказывать американцам. Мы свой выбор сделали в марте 2014 года. Полуостров де-факто и де-юре является российским. Это никак не зависит от позиции иностранных политиков и государственных деятелей".

11 января во время слушания в Сенате США кандидат на пост госсекретаря Рекс Тиллерсон , в частности, заявил, что Соединенные Штаты могут признать воссоединение Крыма с РФ только на основании выработки "соглашения, которое удовлетворяло бы украинский народ".

Он также подчеркнул, что считает важным "поддерживать статус-кво" в отношении антироссийских санкций до выработки новой американской администрацией "своего подхода" в этом вопросе.