Путин поговорил с Меркель и Олландом

«Подчёркнута важность наращивания совместных усилий по деэскалации напряжённости на юго-востоке Украины, обеспечению последовательного выполнения положений «Минска-2», включая скорейший обмен удерживаемых лиц на основе принципа «всех на всех», - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается «неудовлетворенность общей ситуацией в контексте урегулирования украинского кризиса». Также Владимир Путин проинформировал собеседников о дальнейших планах по реализации российского-турецко-иранских договоренностей об установлении в Сирии режима прекращения огня. Российский глава рассказал о ходе подготовки встречи властей арабской республики с представителями так называемой вооруженной оппозиции. Встреча состоится 23 января в Астане.

Комплекс мер по выполнения Минских соглашений – документ, который был согласован на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года. Соглашение было согласовано при участии руководителей России, Украины, Германии и Франции в формате «нормандской четверки». Подпись под документом поставили представители России, Украины и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Целью соглашения объявлялась деэскалация вооруженного конфликта на востоке Украины.

Конфликт на востоке Украины разгорелся весной 2014 года после того, как украинские власти попытались подавить массовые выступление граждан Донецкой и Луганской областей. Жители восточных регионов Украины отказались признать государственный переворот в Киеве, после чего власти страны объявили так называемую антитеррористическую операцию (АТО). В результате вооруженного конфликта между военнослужащими украинской армии и ополченцами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, по данным Организации объединенных наций (ООН), погибли порядка 10 тысяч человек. Киев неоднократно обвинял Москву в финансовой и военной помощи ополченцам. В Кремле все обвинения отрицают и заявляют, что Россия не является стороной конфликта.