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Киев хочет получить украинских заключенных из Крыма
Украина выразила готовность принять украинских заключенных, отбывающих наказание на территории Крыма. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Украинская сторона на прошлой неделе, в пятницу, прислала нам ноту из МИД Украины о том, что они готовы принять 16 украинских заключенных для отбывания наказания на своей территории. Это уже тот шаг, который, безусловно, является позитивным движением вперед», — заявила Москалькова.
Как заявила ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, опубликованный депутатом Рады Надеждой Савченко список заключенных носит «весьма приблизительный характер». Также дипломат отметила, что киевские власти, в свою очередь, отказываются предоставить Москве данные о россиянах, отбывающих наказание на Украине, в том числе и осужденных по политическим статьям. 10 января Надежда Савченко опубликовала списки пленных в Донбассе и России украинцев, несмотря на то, что в Службе безопасности Украины (СБУ) были против такого шага. В СБУ обещали провести с депутатом разъяснительную беседу.
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