О бывших: Захарова ответила на предложение выдать Сноудена

Как считает Захарова, предложение экс-замглавы ЦРУ ничто иное, как "идеология предательства".

"Всем теперь понятно, что для вашей конторы в норме вещей преподносить подарки в виде людей и сдавать тех, кто ищет защиты", — написала она в Facebook.

Ранее Майкл Морелл заявил, что Россия могла бы "сделать подарок" избранному президенту Дональду Трампу , выдав Эдварда Сноудена США.

В июне 2013 года экс-сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден передал журналистам информацию о глобальной слежке американских и британских спецслужб. Сноуден бежал из США и транзитом через Гонконг прибыл в Москву. В России он сначала получил временное убежище, а затем вид на жительство, сообщает РИА Новости

Морелл занимал пост первого заместителя директора ЦРУ с мая 2010 года по август 2013 года. В августе 2016 года Морелл в интервью CBS News призвал "убивать русских" в Сирии, а во время предвыборной кампании в США называл Дональда Трампа "невольным агентом" России.