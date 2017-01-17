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В Кремле объяснили необходимость ремонта самолета Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ремонт самолета Ил-96-300, который используется для зарубежных визитов Владимира Путина, не связан с нештатной ситуацией, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
"Осуществляется обслуживание техники. Вы знаете, что самолеты, которые использует специальный летный отряд, которыми пользуется глава государства, естественно, они подвержены особому контролю, где завышены требования по резервированию, по проверкам и так далее. Вот все эти процедуры выполняются", — сказал Песков.
Ранее во вторник СМИ сообщили, что Ил-96-300 получил вмятины на обшивке левого крыла, а также повреждения на обшивке стабилизатора. Тендер на ремонт самолета размещен на сайте госзакупок.
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