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Вместе в будущем: Глава ЦРУ рассказал о разговоре с директором ФСБ
Глава ЦРУ Джон Бреннан в интервью The Wall Street Journal рассказал о телефонном разговоре с директором ФСБ Александром Бортниковым. Как сообщают Рамблер/новости, Бреннан в ходе беседы с российским коллегой выразил надежду на сотрудничество.
Глава ЦРУ сообщил, что 16 января он поговорил с главами спецслужб разных государств, в том числе и с Бортниковым. Он сказал руководителю ФСБ, что после прихода к власти нового президента Дональда Трампа отношения между ведомствами могут улучшиться.
Бреннан сказал Бортникову, что, «несмотря на имевшие место неприятные моменты и различия в политике» Штатов и России, ЦРУ и ФСБ могут сотрудничать в будущем, в частности в борьбе с терроризмом. «Я заверил его, что если мы получим какие-либо сведения об угрозах россиянам или России, то сразу же передадим их. И он согласился сделать то же самое», - подчеркнул Бреннан. В итоге свой разговор с Бортниковым глава ЦРУ назвал «обнадеживающим».
Ранее Бреннан посоветовал Трампу «быть осторожнее» с Россией. По мнению главы ЦРУ, новый президент не имеет представления о «российских возможностях». Также он заявил, что Трамп не разобрался в ситуации с «русскими хакерами», поэтому не может правильно оценить введенные Бараком Обамой санкции.
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