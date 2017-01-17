Вместе в будущем: Глава ЦРУ рассказал о разговоре с директором ФСБ

Глава ЦРУ сообщил, что 16 января он поговорил с главами спецслужб разных государств, в том числе и с Бортниковым. Он сказал руководителю ФСБ, что после прихода к власти нового президента Дональда Трампа отношения между ведомствами могут улучшиться.

Бреннан сказал Бортникову, что, «несмотря на имевшие место неприятные моменты и различия в политике» Штатов и России, ЦРУ и ФСБ могут сотрудничать в будущем, в частности в борьбе с терроризмом. «Я заверил его, что если мы получим какие-либо сведения об угрозах россиянам или России, то сразу же передадим их. И он согласился сделать то же самое», - подчеркнул Бреннан. В итоге свой разговор с Бортниковым глава ЦРУ назвал «обнадеживающим».