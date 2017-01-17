Захарова о публикации CNN: у американских СМИ началась истерика

"У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп "пророссийский президент". А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём", - написала Захарова.

Телеканал CNN напомнил, что до предвыборной кампании миллиардер критиковал Россию и называл ее «геополитическим противником номер один». Кроме того, будущий президент заявлял, что «Россия выкинула США отовсюду», имея в виду Иран и Сирию. «Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и практически везде», - сказал тогда он.

В другом интервью того же периода Трамп говорил о необходимости «осадить» Россию с помощью экономических санкций. Он отмечал, что Москва «не является сильной с экономической точки зрения», и призвал Штаты «показать силу».