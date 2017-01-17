CNN припомнил Трампу резкие высказывания в адрес России

Телеканал CNN опубликовал подборку заявлений из интервью новоизбранного президента США Дональда Трампа , которые он давал в 2014 году. Как сообщают Рамблер/новости, в ходе тех бесед миллиардер критиковал Россию и называл ее «геополитическим противником номер один».

Кроме того, будущий президент заявлял, что «Россия выкинула США отовсюду», имея в виду Иран и Сирию. «Посмотрите, что Россия делает с Ираном, как они контролируют ситуацию в Сирии и практически везде», - сказал тогда он.

В другом интервью того же периода Трамп говорил о необходимости «осадить» Россию с помощью экономических санкций. Он отмечал, что Москва «не является сильной с экономической точки зрения», и призвал Штаты «показать силу». «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать в экономическом плане против России», - заявил Трамп.

Эти высказывания избранного президента контрастируют с новой риторикой Трампа по отношению к России, которую тот начал использовать после начала предвыборной гонки. В частности, он не раз заявлял о желании «поладить» с президентом РФ Владимиром Путиным и говорил, что одобряет борьбу России с террористами.

На прошлой неделе Трамп заявил, что сохранит санкции против России «в течение какого-то периода времени», однако не исключает их отмены в будущем. Затем новоизбранный президент сказал, что Штаты могут предложить России сокращение ядерных вооружений в обмен на снятие санкций.