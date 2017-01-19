Высокий суд Лондона завершил слушания по иску о долге Украины России

В Лондоне завершились трехдневные слушания сторон по делу о трех миллиардах долларов суверенного долга Украины перед Россией. Судья Уильям Блэр объявил о перерыве для вынесения приговора. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», - заявил судья Блэр.

Представители обеих сторон заявили, что могут потребоваться месяцы для вынесения вердикта. Но даже после вынесения решения судебное разбирательство, скорее всего, не закончится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на постановление. Украинская сторона настаивает на том, что выделенные в декабре 2013 года три миллиарда долларов составляли «более широкую стратегию неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины». Условия кредита представители Украины назвали «необычными, чрезвычайными и обременительными». Российская же сторона указывает на то, что долг является суверенным, а, следовательно, подлежит выплате. Аргументы Украины российская сторона называет «глубоко ошибочными», суть которых сводится к тому, чтобы «заставить суд обсуждать вопросы», которые лежат вне его юрисдикции.