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Высокий суд Лондона завершил слушания по иску о долге Украины России
Фото: EPA/WILL OLIVER
В Лондоне завершились трехдневные слушания сторон по делу о трех миллиардах долларов суверенного долга Украины перед Россией. Судья Уильям Блэр объявил о перерыве для вынесения приговора. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.
«Это были чрезвычайно полезные объяснения. Мне потребуется некоторое время для того, чтобы их рассмотреть, и в положенное время вы будете уведомлены о решении», - заявил судья Блэр.
Представители обеих сторон заявили, что могут потребоваться месяцы для вынесения вердикта. Но даже после вынесения решения судебное разбирательство, скорее всего, не закончится, так как у каждой стороны будет возможность подать апелляцию на постановление. Украинская сторона настаивает на том, что выделенные в декабре 2013 года три миллиарда долларов составляли «более широкую стратегию неправомерной, беззаконной экономической, политической и военной агрессии России против Украины». Условия кредита представители Украины назвали «необычными, чрезвычайными и обременительными». Российская же сторона указывает на то, что долг является суверенным, а, следовательно, подлежит выплате. Аргументы Украины российская сторона называет «глубоко ошибочными», суть которых сводится к тому, чтобы «заставить суд обсуждать вопросы», которые лежат вне его юрисдикции.
Российский президент Владимир Путин и экс-глава Украины Виктор Янукович договорились о выделении кредита на 15 миллиардов долларов через размещение украинских ценных бумаг в декабре 2013 года. Облигации на сумму в три миллиарда долларов были размещены на Ирландской фондовой бирже 20 декабря 2013 года и выкуплены Россией с помощью средств Фонда национального благосостояния. 18 декабря 2015 года правительство Украины ввело мораторий на погашение долга России. Россия в феврале 2016 года обратилась в Высокий суд Лондона с иском о взыскании с Украины долга. Киев отказывается признавать долг суверенным, тогда как Международный валютный фонд (МВФ) уже признал долг суверенным.
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