Захарова: США фактически инициируют новую гонку вооружений

«Фактически в Вашингтоне инициируют новую гонку вооружений, пытаются навязать нам конфронтационную модель отношений, схожую с той, которая была во времена холодной войны», — заявила Захарова.

Кроме того, представитель ведомства отметила, что планы американских властей по развертыванию вооружений в Европе могут разрушить «всю архитектуру европейской безопасности» и вносят «существенный дисбаланс в расстановку сил на континенте». Возможные последствия на пространстве Евро-Атлантики при реализации планов Вашингтона Захарова назвала «деструктивными». 14 января в Польше были размещены 3,5 тысяч военнослужащих бронетанковой бригады армии США. В октябре 2016 года правительство Норвегии позволило Вашингтону разместить в 1000 километрах от границы с Россией в городе Вернес 330 американских пехотинцев.