Политолог из США сообщил о консультациях между командами Путина и Трампа

"Консультации имели место и закончились вчера. И в команде Трампа мне сказали, они расценивают эти беседы весьма позитивно", — заявил Саймс в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он подчеркнул, что это были не переговоры, а "предварительные консультации о том, как вести содержательные переговоры после инаугурации".

"Не обсуждалось, как решат конкретные вопросы. Это, конечно, будет делаться после инаугурации. Но предварительные разговоры, как я слышал, не только имели место, но и выглядели обнадеживающе. Но это самый первый, легкий этап. Трудное, конечно, остается впереди", — добавил Саймс.

"Уровень был достаточно серьезный", — отметил американский политолог.

Американский политолог Дмитрий Саймс возглавляет НПО "Центра за национальный интерес". Программы центра затрагивают темы энергетической безопасности, изменения климата, иммиграции и национальной безопасности, а также отношений США с Китаем, Японией, Мексикой и Россией. Центр финансируется фондами, корпорациями и индивидуальными взносами. Помимо работы в центре Саймс также известен как издатель журнала о внешней политике National Interest.