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Политолог из США сообщил о консультациях между командами Путина и Трампа
Фото: AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
Команды российского президента Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа провели первые консультации, причем американская сторона отметила, что они прошли позитивно, сообщил близкий к Республиканской партии американский политолог, президент "Центра за национальный интерес" Дмитрий Саймс.
"Консультации имели место и закончились вчера. И в команде Трампа мне сказали, они расценивают эти беседы весьма позитивно", — заявил Саймс в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Он подчеркнул, что это были не переговоры, а "предварительные консультации о том, как вести содержательные переговоры после инаугурации".
"Не обсуждалось, как решат конкретные вопросы. Это, конечно, будет делаться после инаугурации. Но предварительные разговоры, как я слышал, не только имели место, но и выглядели обнадеживающе. Но это самый первый, легкий этап. Трудное, конечно, остается впереди", — добавил Саймс.
"Уровень был достаточно серьезный", — отметил американский политолог.
Американский политолог Дмитрий Саймс возглавляет НПО "Центра за национальный интерес". Программы центра затрагивают темы энергетической безопасности, изменения климата, иммиграции и национальной безопасности, а также отношений США с Китаем, Японией, Мексикой и Россией. Центр финансируется фондами, корпорациями и индивидуальными взносами. Помимо работы в центре Саймс также известен как издатель журнала о внешней политике National Interest.
Политолог родился в Москве, получил образование в МГУ им. М.В. Ломоносова и некоторое время занимался научной деятельностью, после чего эмигрировал в США. В 1970-е годы работал внештатным советником президента Ричарда Никсона по вопросам внешней политики. Неоднократно встречался с высшим российским руководством, в том числе с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.
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