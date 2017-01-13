"Жизнь — штука сложная". Медведев вновь заявил, что денег нет

Глава российского правительства Дмитрий Медведев вновь произнес фразу «денег нет». В этот раз слова об отсутствии денег у государства премьер-министр произнес на церемонии вручения премий правительства России 2016 года в области СМИ. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости

«Жизнь — штука сложная, денег, как известно, нет. Я это знаю», — заявил Медведев.

Кроме того, глава кабмина отметил, что в России самые длинные новогодние праздники, которые «слава богу, для страны и для людей, наконец, завершаются». Впервые ставшую впоследствии знаменитой фразу Дмитрий Медведев произнес в мае 2016 года во время визита в Крым. Жители полуострова пожаловались главе правительства на низкие пенсии. Медведев отметил, что проблемы с пенсиями есть по всей стране, так как «денег нет, но вы держитесь!». Эта фраза, а также «Здоровья, хорошего настроения», стали крылатыми.