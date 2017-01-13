Песков объяснил внимание к досье о связях Трампа с Россией эмоциональным угаром

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал завершить обсуждение «российского компромата на Трампа», назвав соответствующие документы низкопробной фальшивкой. Его слова в пятницу, 13 января, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Подобных фальшивок очень много публикуется. Просто не нужно обращать на это никакого внимания, как это обращается сейчас в эмоциональном угаре, который доминирует в Америке», — сказал Песков.

Более того, Москва считает тему доклада закрытой, заявил он. «Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом. У нас обсуждение этой фальшивки завершено, мы так долго фальшивки не обсуждаем», — подчеркнул представитель Кремля.

Комментируя информацию о том, что автором доклада о «российском компромате на Трампа» является некий бывший сотрудник британских спецслужб, Песков отметил, что в Кремле ничего не известно об этом человеке. Он также отверг возможность того, что данная ситуация может повлиять на отношения России и Великобритании.