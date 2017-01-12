Рогозин: США готовят удар по России из космоса

США и их союзники могут нанести «молниеносный, глобальный удар» по России из космоса - с таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин . Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на агентство RNS

«Все сегодняшние концепции, которые исповедуют США и их союзники, предполагают возможность нанесения молниеносного, глобального удара по нашей стране с использованием космического пространства», — заявил Рогозин.

Свое заявление политик сделал на торжественном вечере, посвященном 110-летию со дня рождения Сергея Королева . Также Рогозин отметил, что оборонительная задача – главная для космической отрасли.

Во время своего выступления вице-премьер также подчеркнул, что до настоящего момента Россия «вела себя чрезвычайно грамотно и очень тонко в вопросе выбора ответа на санкции», которые, по его словам, во многом были направлена против высокотехнологичных отраслей промышленности Роскосмоса

Сергей Королев – советский ученый и конструктор, главный организатор производства ракетно-космической техники и ракетного оружия СССР. Одна из крупнейших фигур XX века в области космического ракетостроения.