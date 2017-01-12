СМИ: кандидат на пост главы Пентагона поставил Россию в один ряд с ИГ

"Жестокая гражданская война в Сирии дестабилизировала Ближний Восток, внесла свой вклад в дестабилизацию Европы и стала угрозой союзникам, таким как Израиль, Иордания и Турция, и это в то время как ИГ, Иран и Россия получают выгоду от этого хаоса, который никак не служит национальным интересам Америки", — цитирует газета New York Times заготовленную Мэттисом речь для выступления в Сенате США

Мэттис, еще в недавнем прошлом командующий морской пехотой, должен получить специальное разрешение конгресса на занятие гражданской должности министра. Эта норма законодательства была введена, чтобы разграничивать гражданское руководство Пентагона и военное руководство Вооруженных сил США.

Критики заявляют, что грань между гражданскими и военными в случае утверждения Мэттиса может быть размыта, но сторонники отставного генерала указывают на его более чем 25-летний опыт в Вооруженных силах, который, по их словам, пригодится на новом посту.