Захарова: Германия устраивает «информационную карусель» против России

«Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется "информационная карусель», - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.

Об истории 13-летней девочки Лизы год назад рассказал Первый канал. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы изнасиловали ее в Германии. Полиция подтвердила, что девочки не было дома сутки, но не установила факта похищения и изнасилования.

Германские СМИ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением ФРГ, а "дело Лизы" стало синонимом "российской пропаганды". При этом Россия приводит контраргумент – дело о сексуальных нападениях сотен мигрантов на женщин в новогоднюю ночь в Кельне и других немецких городах, не получившее значительного развития в немецких СМИ.

Телекомпания CNN во вторник со ссылкой на должностные лица США, сообщила, что у российской разведки якобы имеется компромат на Трампа. Сайт BuzzFeed выложил в интернет 35 страниц доклада, оказавшегося подделкой.