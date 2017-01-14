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Захарова: Германия устраивает "информационную карусель" против России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "информационной каруселью" стремление немецких СМИ вновь использовать историю проживающей в Германии российской девочки Лизы.
«Как и в случае с "досье на Трампа", раскрученным американскими СМИ (CNN и Buzzfeed), именно германские медиа вновь реанимировали "дело девочки Лизы". Потом официальный Берлин скажет, что Москва вмешивается в выборы. Называется "информационная карусель», - написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
Об истории 13-летней девочки Лизы год назад рассказал Первый канал. Со ссылкой на родственников школьницы он сообщил, что мигранты якобы изнасиловали ее в Германии. Полиция подтвердила, что девочки не было дома сутки, но не установила факта похищения и изнасилования.
Германские СМИ обвинили российскую сторону в манипулировании общественным мнением ФРГ, а "дело Лизы" стало синонимом "российской пропаганды". При этом Россия приводит контраргумент – дело о сексуальных нападениях сотен мигрантов на женщин в новогоднюю ночь в Кельне и других немецких городах, не получившее значительного развития в немецких СМИ.
Телекомпания CNN во вторник со ссылкой на должностные лица США, сообщила, что у российской разведки якобы имеется компромат на Трампа. Сайт BuzzFeed выложил в интернет 35 страниц доклада, оказавшегося подделкой.
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