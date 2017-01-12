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Захарова пошутила про секс и свое фото в газете
На своей странице в Фейсбуке официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила по поводу своей фотографии в газете «Аргументы и факты», сообщают Рамблер/новости.
Рядом с портретом представительницы МИД размещена реклама некоего препарата или метода, улучшающего сексуальные показатели. «Будь лидером секса!» - написано под ее фотографией.
В своем Фейсбуке Захарова опубликовала снимок неудачной верстки и обратилась к редактору газеты Александру Колесниченко.
«Не все заголовки пишутся сверху. Александр Колесниченко, всей редакции низкий поклон», - написала она.
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