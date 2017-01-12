Захарова пошутила про секс и свое фото в газете

Рядом с портретом представительницы МИД размещена реклама некоего препарата или метода, улучшающего сексуальные показатели. «Будь лидером секса!» - написано под ее фотографией.

В своем Фейсбуке Захарова опубликовала снимок неудачной верстки и обратилась к редактору газеты Александру Колесниченко

«Не все заголовки пишутся сверху. Александр Колесниченко, всей редакции низкий поклон», - написала она.