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Отслужившим в армии будут платить повышенное пособие
Фото: Татьяна Андреева/ РГ
Мужчинам, отслужившим в армии, будут платить максимальное пособие по безработице.
Если, конечно, до того, как пойти служить, они работали не менее 26 недель полный рабочий день и получали зарплату, позволяющую претендовать на максимальное пособие. А после возвращения из армии встали на учет в службу занятости.
Эти условия прописаны в поправках в закон о занятости, подготовленных Минтрудом (есть в "РГ").
Там же написано, что если мужчина работал неполное время, но более длительный период, и в перерасчете на полноценную рабочую неделю получится 26 недель, он также сможет претендовать на максимальное пособие.
Напомним, сейчас пособие по безработице ограничено рамками 850-4900 рублей. Но есть другой законопроект Минздрава, который предполагает увеличение максимального пособия практически вдвое.
Как говорится в пояснительной записке к поправкам в закон о занятости, разработан этот законопроект для того, чтобы привести действующее законодательство в соответствие с постановлением Конституционного суда, принятого по результатам рассмотрения жалобы Н. Назарова. По действующему законодательству, человек, проработавший как минимум 26 недель и уволившийся не "по статье", и вставший на учет в службу занятости в течение года после этого, может претендовать на пособие в размере 75 процентов от утраченного заработка, но не более 4900 рублей. А тот, кто ищет работу впервые или имеет длительный перерыв (более 12 месяцев), могут рассчитывать только на 850 рублей.
Таким образом, мужчины, уходящие в армию и возвращающиеся после этого на рынок труда, сейчас не могут претендовать на максимальную выплату, что не очень справедливо, поскольку в течение года они занимались важным для государства делом. Теперь этот законодательный пробел хотят исправить.
Также мужчины, отслужившие срочную службу, смогут получать стипендию, если на обучение их направила служба занятости.
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