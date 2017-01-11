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Трамп отказал России в кнопке перезагрузки
Вашингтон не намерен перезагружать отношения с Москвой. С таким заявлением выступил избранный президент США Дональд Трамп. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал политика.
«Для России не будет никакой кнопки перезагрузки, мы или придем к взаимопониманию, или нет», — заявил Трамп.
Во время пресс-конференции, которая прошла в Нью-Йорке в «Трамп-тауэр», республиканец заявил, что хорошее отношение к нему со стороны российского президента Владимира Путина может пойти обеим сторонам на пользу. По мнению политика, Вашингтон вместе с Москвой могут вести борьбу с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Трамп отметил, что в том случае, если ему не удастся найти общего языка с российской стороной, то он станет намного жестче относиться к Путину, чем кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон во время предвыборной кампании. В 2009 году Клинтон в должности главы госдепа подарила российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову сувенир в виде кнопки, на которой было написано Peregruzka. В ходе пресс-конференции Трамп заявил, что, вероятно, именно российские хакеры стояли за взломом сетевых структур Национального комитета демократов, однако подчеркнул, что спецслужбы США должны следить и за другими странами.
Пресс-конференция республиканца проходила на фоне скандала, связанного с публикацией рядом СМИ документов, якобы доказывающих наличие у спецслужб России компромата на политика. Дональд Трамп опроверг все подобные обвинения и заявил, что «Россия никогда не пыталась использовать какие-либо рычаги влияния» против него. Обвинения он связал с попыткой проигравших «оппонентов приуменьшить победу, распространяя фальшивую информацию». В июле 2016 на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов Национального комитета Демократической партии (НКДП) США. Согласно этой переписке, сотрудники НКДП поддерживали кандидата Хиллари Клинтон, а не ее соперника Берни Сандерса, несмотря на то, что, по закону, должны были сохранять нейтралитет. Американские власти неоднократно обвиняли в похищении этой переписки Москву с целью повлиять на исход голосования и помочь республиканцу одержать победу. В Кремле все подобные обвинения отвергают. Дональд Трамп победил на выборах президента США 8 ноября 2016 года и вступит в должность 20 января 2017 года.
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