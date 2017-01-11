Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрала более 100 тысяч подписей
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Петиция против передачи Исаакиевского собора РПЦ собрала более 100 тысяч подписей

Петиция против передачи Исаакиевского собора в Петербурге Русской православной церкви (РПЦ) собрала более 100 тысяч подписей.
«Требуем остановить передачу Исаакиевского собора в ведение РПЦ!» — говорится в тексте петиции, опубликованной на сайте Change.org.
По мнению авторов петиции, в случае передачи собора РПЦ «будет полностью ликвидирована образовательная и просветительская составляющая».
Накануне губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора РПЦ решён.
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