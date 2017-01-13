Песков рассказал об эмоциональном угаре США

«Мы все сказали про этот доклад, мы сказали, что эту бумагу вряд ли можно назвать докладом», - отметил Песков, подчеркнув, что «так долго фальшивки не обсуждаются».

Представитель Кремля призвал не обсуждать «в эмоциональном угаре, который сейчас доминирует в Америке», доклад о компромате.

На этой неделе BuzzFeed опубликовал 35-страничный документ, в котором говорилось, что Москва собирала материалы как на демократов и Хиллари Клинтон , так и на республиканцев и Трампа, но решила ударить только по демократам.

На Трампа якобы собрали досье с компрометирующей информацией. В частности, там утверждается, что в 2013 году ФСБ прослушивала номер в отеле Ritz Carlton, который Трамп снимал во время визита в Москву.

При этом BuzzFeed отмечал, что доклад был подготовлен оппонентами Трампа по показаниям «бывшего сотрудника британской разведки» и в нем есть очевидные ошибки. Сам Трамп назвал слухи о российском компромате «тотальной политической охотой на ведьм».