Жириновский предложил изменить текст гимна России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изменить и сократить текст гимна России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

По мнению политика, шесть куплетов современного гимна – это «очень долго», поэтому нужно «оставить три куплета и припев четвертым». Заняться этим, по его словам, должен комитет Госдумы по культуре. Кроме того, лидера ЛДПР не устраивает и текст гимна. «Гимн должен вдохновлять и показывать, какая страна. Там про страну вообще ни слова не сказано», - заявил Жириновский.

Автором музыки российского гимна является композитор Александр Александров, а текста – Сергей Михалков. После распада СССР гимном страны стала мелодия на основе произведения Максима Глинки «Патриотическая песня». В 2000 году вернулась мелодия советского гимна, а его текст был переписан.