Посольство США в Москве приостановило выдачу виз в связи с проблемой с водоснабжением в здании дипмиссии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте посольства.

"Консульский отдел посольства США в Москве из-за проблем с водоснабжением в здании не будет оказывать визовые услуги, связанные с выдачей неиммиграционных и иммиграционных виз, а также рассматривать несрочные запросы от американских граждан до дальнейшего уведомления. Отдел американских граждан будет рассматривать экстренные запросы", — сообщили в диппредставительстве.

В посольстве также уточнили, что работа консульского отдела приостановлена "до дальнейшего уведомления". Визовым заявителям рекомендуется следить за обновлениями на сайте www.ustraveldocs.com/ru.