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Захарова пошутила о докладе США о «русских хакерах»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова скептически отнеслась к докладу американских спецслужб о «русских хакерах» и заявила, что они «взломали мозг Обаме». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на страницу Захаровой в Facebook.
«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», - написала она.
Ранее разведка США обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент РФ Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США. В документе утверждается, что перед «русскими хакерами» была поставлена цель опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон. Конкретных фактов и имен в докладе не приводится.
Двадцать девятого декабря Обама подписал указ о введении новых санкций против России за якобы совершенные Москвой кибератаки. По мнению американских властей, РФ с помощью хакеров вмешалась в выборы президента США. Под санкции попали физические лица, организации, а также ГРУ и ФСБ. Кроме того, Штаты выдворили 35 российских дипломатов и закрыли две загородные резиденции посольства РФ в Нью-Йорке и Мэриленде.
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