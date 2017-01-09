Захарова пошутила о докладе США о «русских хакерах»

«Мне кажется, «русские хакеры» если что-то и взломали в Америке, то это две вещи: мозг Обаме и, конечно, сам доклад о «русских хакерах», - написала она.

Ранее разведка США обнародовала доклад, в котором утверждается, что президент РФ Владимир Путин приказал организовать «кампанию влияния», направленную на президентские выборы в США. В документе утверждается, что перед «русскими хакерами» была поставлена цель опорочить кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон . Конкретных фактов и имен в докладе не приводится.