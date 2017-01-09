Минфин РФ изменил пенсионную реформу
Главное сейчас
Рамблер/новости

Минфин РФ изменил пенсионную реформу

Министерство финансов РФ изменило пенсионную реформу
Фото:
Министерство финансов России, а также Центробанк, решили скорректировать пенсионную реформу в стране. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на газету «Известия».
Изменения коснутся того пункта документа, согласно которому накопления будут формироваться вне обязательной пенсионной системы. До нынешнего реформирования концепции предполагалось, что в том случае если так называемые «молчуны», чьими накоплениями управляет ВЭБ, не станут заявлять о переводе средств в негосударственный пенсионный фонд, их средства все равно автоматически будут преобразованы в баллы. После этого те самые баллы направят в страховую часть.
Теперь же по инициативе министерства, «молчуны» получат возможность выбирать. Так, власти им предоставят возможность дальше копить и выбрать НПФ, либо копить денежные средства в баллах.
Изменения коснутся и налоговых льгот: сохранятся льготы для работодателей и для граждан, которые по сумме поступлений будут равноценны для бюджета, но при этом будет использоваться другой способ исчисления льгот.
Бизнес Политика
Центральный банк России Минфин ВЭБ НПФ Социум
Оставить комментарий

Последние новости