Кадыров навечно проклял Сталина

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров выступил с обращением по случаю Дня восстановления государственности чеченского народа. Он отметил, что ровно 60 лет назад чеченский народ получил возможность вернуться на родные земли после депортации.

«Иосиф Сталин подвел чеченский и другие народы к краю пропасти. Будь он вечно проклят!» - написал Кадыров в Instagram.

Чеченцы благодарны Никите Хрущеву, который добился возвращения чеченцев на родину, отметил глава республики. По поручению Кадырова его именем назвали одну из площадей Грозного.