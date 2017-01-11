Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа сенаторов США внесла в конгресс законопроект о новых антироссийских санкциях, сообщил на пресс-конференции в Вашингтоне сенатор Бен Кардин

По его словам законопроект вводит дополнительные санкции против РФ «за деятельность против американских интересов».

Сенатор отметил, что ограничительные меры будут касаться физических лиц, которых в сенате считают ответственными за кибератаки против США.

«Санкции помешают им экспортировать, использовать банковскую систему США, использовать систему государственных поставок здесь, в Америке», — цитирует Кардина «РИА Новости».

Кроме того, часть законопроекта касается «действий на Украине и в Грузии» и присоединения Крыма, уточнил сенатор.

Также, по его словам, санкции будут направлены «против коррупции и использования фальшивых новостей в качестве оружия», а также нарушений прав человека и будут включать отказ в визах и доступе к банковской системе тем, кого США сочтут ответственными по этим статьям.

Согласно законопроекту, конгресс получит возможность инициативы по самостоятельному внесению физических лиц в санкционные списки.

Чтобы стать законом, документ должен быть принят обеими палатами конгресса и подписан президентом.