Новому главе американской разведки запрещён въезд в Россию

На должность руководителя Национальной разведки США избранный президент Дональд Трамп намерен назначить республиканца Дэниела Коутса , сенатора от штата Индиана, который в 2014 году попал в чёрный список Москвы. Политик известен своим чувством юмора, однажды он даже заявил, что из-за происков русских перепутал зал заседаний в сенате. Почему против Коутса были введены санкции, а также в какой области он собирается сотрудничать с Россией, — в материале RT.

Избранный президент Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Национальной разведки сенатора от штата Индиана республиканца Дэниела Коутса.

С 2014 года в рамках контрсанкций Москва закрыла въезд для Дэниела Коутса. Тогда политик прокомментировал на подобную меру с иронией.

«Конечно, я очень расстроен тем, что не смогу со своей семьёй летом съездить в отпуск в Сибирь. Но горжусь тем, что я в этом (санкционном. — RT) списке», — приводит The Washington Post слова Коутса о запрете въезда в Россию.

Очевидно, Коутс мог оказаться в чёрном списке из-за призывов ввести санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине.

«Я не большой фаната Путина, я не большой фанат России», — приводит The Guardian слова Коутса, произнесённые в сенате уже в ноябре 2015 года. При этом в этой же речи он согласился с предложением Трампа сотрудничать с Россией в области противодействия терроризму.

Политик известен своим чувством юмора и не раз шутил на тему охлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона. Например, в апреле 2014 года он перепутал слушания и начал выступать не в том зале сената. После этого он прокомментировал этот инцидент в Twitter. «Думаю, что русские что-то натворили с моим расписанием», — написал он.

Политическая карьера

Родился Коутс в штате Мичиган в 1943 году, он женат, у него трое взрослых детей. Его супруга Марша — представитель Национального комитета Республиканской партии . Во время избирательной кампании 2016 года она поддержала миллиардера, заявив: «Я думаю, наша партия должна дать Дональду Трампу шанс».

Коллеги рассказывают, что Коутс отличается скромным поведением, «острым умом и обезоруживающим чувством юмора», сообщает издание The New York Times. «Он очень дружелюбный, и с ним легко работать», — рассказал изданию сенатор от штата Мэн Ангус Кинг

Коутс получил докторскую степень в области юриспруденции. Свою карьеру он начинал в качестве младшего редактора в одном из юридических журналов, затем работал в страховой компании. Позднее он стал региональным помощником Дэна Куэйла, член палаты представителей от штата Индиана. Затем Коутс сам был избран в конгресс.

На протяжении многих лет Коутс представлял штат Индиана в сенате — с 1989 по 1999, а затем с 2011 по 2017 года. Кроме того, он служил послом США в Германии с 2001 по 2005 год.

По данным The New York Times, Коутс не новый человек для разведки: он работал в комиссии сената по разведке, которая в том числе контролирует деятельность ЦРУ ФБР и докладывает о деятельности спецслужб главе государства.

Личные убеждения и хобби

Не раз Коутс выступал за ограничительные меры в области использования оружия, в частности поддерживал законодательные инициативы об испытательном сроке перед покупкой огнестрельного оружия для личного использования, а также за ограничение доступа к полуавтоматическому оружию.

По данным СМИ, он поддерживает использование военной силы США за границей. Эта позиция особенно ярко проявилась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Коутс — член общества христианских законодателей, за работу в нём он даже получал награды. Политик часто делает благотворительные пожертвования.

Кроме того, политик — известный гурман, любит посещать рестораны в маленьких деревушках, которые подают блюда приготовленные из продуктов, выращенных на местных фермах, говорится в статье.

Команда Трампа

Сразу после избрания на пост президента США Дональд Трамп начал набирать свою команду. На пост главы Пентагона он выдвинул отставного генерала Джеймса Мэттиса , получившего прозвище Бешеный Пёс. Среди американских военных он заработал репутацию харизматичного лидера и несгибаемого командира.

Коллеги рассказывали, что при выполнении боевых задач Мэттис брал с собой книгу «К самому себе» римского императора Марка Аврелия. При этом он снискал уважение у простых пехотинцев за то, что проводил много времени вместе с ними практически в окопах. «Самые важные шесть дюймов на поле боя находятся у вас между ушей», — одно из известных заявлений Мэттиса.

Несмотря на его достаточно воинственную позицию по многим вопросам, Мэттис выступает за снижение запасов ядерных ракет в США.

На должность госсекретаря избранный президент намерен назначить главу крупнейшей нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона , который является кавалером российского ордена Дружбы, а также выступал с критикой введённых против РФ санкций.

«Он игрок мирового уровня. Он управляет, пожалуй, крупнейшей компанией в мире — его нефтяная компания в два раза крупнее ближайшего конкурента. Для меня большим преимуществом является то, что он знает многих игроков, и он знает их хорошо. Он заключает масштабные сделки в России», — заявил Трамп.