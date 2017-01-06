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Новому главе американской разведки запрещён въезд в Россию
На должность руководителя Национальной разведки США избранный президент Дональд Трамп намерен назначить республиканца Дэниела Коутса, сенатора от штата Индиана, который в 2014 году попал в чёрный список Москвы. Политик известен своим чувством юмора, однажды он даже заявил, что из-за происков русских перепутал зал заседаний в сенате. Почему против Коутса были введены санкции, а также в какой области он собирается сотрудничать с Россией, — в материале RT.
Избранный президент Дональд Трамп намерен назначить на пост главы Национальной разведки сенатора от штата Индиана республиканца Дэниела Коутса.
С 2014 года в рамках контрсанкций Москва закрыла въезд для Дэниела Коутса. Тогда политик прокомментировал на подобную меру с иронией.
«Конечно, я очень расстроен тем, что не смогу со своей семьёй летом съездить в отпуск в Сибирь. Но горжусь тем, что я в этом (санкционном. — RT) списке», — приводит The Washington Post слова Коутса о запрете въезда в Россию.
Очевидно, Коутс мог оказаться в чёрном списке из-за призывов ввести санкции против Москвы в связи с ситуацией на Украине.
«Я не большой фаната Путина, я не большой фанат России», — приводит The Guardian слова Коутса, произнесённые в сенате уже в ноябре 2015 года. При этом в этой же речи он согласился с предложением Трампа сотрудничать с Россией в области противодействия терроризму.
Политик известен своим чувством юмора и не раз шутил на тему охлаждения в отношениях Москвы и Вашингтона. Например, в апреле 2014 года он перепутал слушания и начал выступать не в том зале сената. После этого он прокомментировал этот инцидент в Twitter. «Думаю, что русские что-то натворили с моим расписанием», — написал он.
Политическая карьера
Родился Коутс в штате Мичиган в 1943 году, он женат, у него трое взрослых детей. Его супруга Марша — представитель Национального комитета Республиканской партии. Во время избирательной кампании 2016 года она поддержала миллиардера, заявив: «Я думаю, наша партия должна дать Дональду Трампу шанс».
Коллеги рассказывают, что Коутс отличается скромным поведением, «острым умом и обезоруживающим чувством юмора», сообщает издание The New York Times. «Он очень дружелюбный, и с ним легко работать», — рассказал изданию сенатор от штата Мэн Ангус Кинг.
Коутс получил докторскую степень в области юриспруденции. Свою карьеру он начинал в качестве младшего редактора в одном из юридических журналов, затем работал в страховой компании. Позднее он стал региональным помощником Дэна Куэйла, член палаты представителей от штата Индиана. Затем Коутс сам был избран в конгресс.
На протяжении многих лет Коутс представлял штат Индиана в сенате — с 1989 по 1999, а затем с 2011 по 2017 года. Кроме того, он служил послом США в Германии с 2001 по 2005 год.
По данным The New York Times, Коутс не новый человек для разведки: он работал в комиссии сената по разведке, которая в том числе контролирует деятельность ЦРУ и ФБР и докладывает о деятельности спецслужб главе государства.
Личные убеждения и хобби
Не раз Коутс выступал за ограничительные меры в области использования оружия, в частности поддерживал законодательные инициативы об испытательном сроке перед покупкой огнестрельного оружия для личного использования, а также за ограничение доступа к полуавтоматическому оружию.
По данным СМИ, он поддерживает использование военной силы США за границей. Эта позиция особенно ярко проявилась после терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне.
Коутс — член общества христианских законодателей, за работу в нём он даже получал награды. Политик часто делает благотворительные пожертвования.
Кроме того, политик — известный гурман, любит посещать рестораны в маленьких деревушках, которые подают блюда приготовленные из продуктов, выращенных на местных фермах, говорится в статье.
Напомним, в администрации Обамы национальную разведку США возглавлял Джеймс Клэппер. Он координирует деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств.
Команда Трампа
Сразу после избрания на пост президента США Дональд Трамп начал набирать свою команду. На пост главы Пентагона он выдвинул отставного генерала Джеймса Мэттиса, получившего прозвище Бешеный Пёс. Среди американских военных он заработал репутацию харизматичного лидера и несгибаемого командира.
Коллеги рассказывали, что при выполнении боевых задач Мэттис брал с собой книгу «К самому себе» римского императора Марка Аврелия. При этом он снискал уважение у простых пехотинцев за то, что проводил много времени вместе с ними практически в окопах. «Самые важные шесть дюймов на поле боя находятся у вас между ушей», — одно из известных заявлений Мэттиса.
Несмотря на его достаточно воинственную позицию по многим вопросам, Мэттис выступает за снижение запасов ядерных ракет в США.
На должность госсекретаря избранный президент намерен назначить главу крупнейшей нефтегазовой корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона, который является кавалером российского ордена Дружбы, а также выступал с критикой введённых против РФ санкций.
«Он игрок мирового уровня. Он управляет, пожалуй, крупнейшей компанией в мире — его нефтяная компания в два раза крупнее ближайшего конкурента. Для меня большим преимуществом является то, что он знает многих игроков, и он знает их хорошо. Он заключает масштабные сделки в России», — заявил Трамп.
При этом новым советником по национальной безопасности США будет отставной генерал-лейтенант Майкл Флинн, прослуживший в американской разведке 30 лет. Однако в 2014 году был уволен «за то, что говорил правду о войне с исламистами». Флинн также является активным сторонником союза России и США в Сирии.
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