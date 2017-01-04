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Минобороны обвинило коалицию США в бездействии по борьбе с ИГ в Сирии
Фото: Минобороны
Объекты нефтедобычи, которые захватило «Исламское государство» в Сирии, что позволяло им зарабатывать десятки миллионов долларов, не попадали под авиаудары коалиции США, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, из-за этого у террористов были возможности вербовать в свои ряды наемников со всего мира. При этом, отметил Конашенков, международная коалиция во главе с США еще с 2012 года «методично разрушала инфраструктуру Сирии для максимального ослабления ее легитимного правительства, несмотря на угрозу для мирного населения», передает РИА «Новости».
«Рано или поздно за все это придется отвечать», - заявил он.
Таким образом Конашенков ответил на заявления главы ЦРУ Джона Бреннона, который ранее заявил, что Россия в Сирии пользуется тактикой «выжженной земли».
«Попытка господина Бреннана подстелить своим заявлением «соломки на будущее» вряд ли спасет. Реальные же результаты действий России в Сирии Джону Бреннану хорошо известны», - добавил Конашенков.
Он сообщил, что о результатах России в Сирии Минобороны сообщало в ходе итоговой коллегии ведомства. Отметим, что Москва ранее заявляла, что смогла сделать то, чего не удалось выполнить почти за целый год американцам - отделить в Алеппо оппозицию от «Джебхат ан-Нусры».
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган также заявлял, что у него есть доказательства сотрудничества США и ИГ.
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