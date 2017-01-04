Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Путин поручил Генпрокуратуре проверить региональные программы капремонта
Президент России Владимир Путин поручил Генеральной прокуратуре страны провести проверку формирования региональных программ капитального ремонта в многоквартирных домах, говорится в сообщении Кремля. «Генеральной прокуратуре Российской Федерации провести проверку соблюдения норм жилищного законодательства при формировании региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Проверка коснется и домов с высокой степенью износа, а также входящих в перечень объектов культурного наследия. Доклад по итогам проверки генпрокурор Юрий Чайка должен предоставить до 1 октября 2017 года.
Также ряд поручений дан другим структурам. В частности, кабмину поручено разработать единую методику определения размера предельной стоимости работ по капремонту, а также создать систему технического учета жилфонда. Кроме того, до 1 сентября должна быть проведена оценка финансовой устойчивости региональных систем капремонта.
Оставить комментарий