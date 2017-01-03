CNN использовал заставку из компьютерной игры в новости про российских хакеров

Телеканал CNN использовал скриншот из компьютерной игры Fallout 4 для иллюстрации новости про российских хакеров. Об этом сообщает портал BGR.

В новости речь идет о якобы вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США. На картинке при этом изображен скриншот из компьютерной игры.

Ранее действующий президент США Барак Обама ввел новые антироссийские санкции. Также было объявлено о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.