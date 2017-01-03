СМИ сообщили о линии защиты экс-министра Улюкаева в суде

Арестованный по подозрению в коррупции экс-глава Минэкономразвития в суде будет придерживаться версии, что он не знал о деньгах во врученных ему сумках. Другими словами, бывший министр намерен все отрицать. Суд над чиновником скорее всего будет проходить в закрытом режиме.

Об избранной Улюкаевым стратегии со ссылкой на источник сообщило агентство «Росбалт». По версии чиновника, он приехал 14 ноября в «Роснефть» , так как Игорь Сечин пригласил его обсудить проблемные моменты сделки о продаже акций «Башнефти» . Однако беседы с ним встретился менеджер компании, который передал ему портфели, якобы с документами по сделке. Улюкаев утверждает, что не знал о наличии там денег.

Кроме того защита экс-министра сообщила, что права Улюкаева были нарушены, так как адвокатов к нему пустили только через 15 часов после задержания.

По данным «Росбалта», следствие считает вину экс-министра полностью доказанной, так как в наличии есть все необходимые улики. Основной из них является запись телефонного разговора Улюкаева с руководителем одного из банков. В этой беседе бывший министр выражает недовольство тем, что со стороны «Роснефти» не поступает материального выражения благодарности за одобрение сделки о покупки «Башнефти». Глава банка в ответ обещает решить вопрос с «Игорем Ивановичем».