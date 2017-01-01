The Nation: США вредит не Россия, а русофобия

Те, кто говорят о стоящей перед США угрозе, недалеки от истины, только это не мифическая опасность со стороны России, а совершенно реальная угроза, которую несут русофобы, прикрывающиеся патриотизмом, пишет в журнале The Nation колумнист Патрик Лоуренс.

Американское общество охватил "спазм русофобии", сильнейший с 1960-х годов, когда разразился Карибский кризис, говорится в статье. Известные русофобы вроде сенатора Джона Маккейна по привычке записывают в лжецы всех, кто посмеет усомниться в обоснованности антироссийских настроений, а пресса вроде газеты New York Times ни на шаг не отходит от позиции властей, как это было в худшие времена Холодной войны. В то же время масса "охотников на ведьм" рангом пониже добросовестно выискивает все новые и новые следы "руки Кремля".

Опасность возвращения призрака Холодной войны не исчерпывается очевидной угрозой эскалации конфликта ядерных держав. Нагнетание истерии путем постоянного повторения ничем не подтвержденных обвинений в адрес России и банальной дезинформации ведет к искаженному, неадекватному мировосприятию, а заблуждения никогда не приводят ни к чему хорошему, подчеркивает журналист.

Кроме того, господство русофобии в американской политике угрожает увеличить нарастающую изоляцию США в мире, указывает автор. Продолжение политики под девизом "кто не с нами, тот против нас", принятой со времен Буша-младшего , приведет к тому, что без поддержки на мировой арене останется не Россия, а сами Соединенные Штаты.

Ярким примером этого может служить Сирия, где США, поддерживавшие "умеренную оппозицию", которая, как выяснилось после освобождения Алеппо, замешана в массовых убийствах, оказались в конце концов за бортом процесса по урегулированию. Такова реальная цена того, что Вашингтон отказался от сотрудничества с Москвой, относясь к ней как к региональной державе и не беря в расчет общие интересы двух стран, пишет The Nation.

Кроме того, американским русофобам и примкнувшим к ним стоит перестать обманывать самих себя, выставляя Владимира Путина "дьяволом во плоти". Любить или не любить Путина — личное дело каждого, но всякий, кто способен к рациональному мышлению, не может не признать, что российский президент — крупный государственный деятель, который хорошо понимает ход истории, говорится в статье. В России есть проблемы, но решение их следует оставить самим россиянам, сосредоточившись на сотрудничестве по действительно важным для США вопросам.

Современный всплеск русофобии — не более чем наследие времен Холодной войны с ее маккартизмом и "охотой на ведьм". Именно поэтому американцы должны преодолеть прошлое и оставить позади бесплодную борьбу с призраком "российской агрессии", заключает The Nation.