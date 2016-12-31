Сенатор: «Реакция РФ показала неадекватность действий Обамы»

На сайте Единой России опубликовано мнение Клинцевича, что администрация Барака Обамы однозначно рассчитывала на «зеркальные» действия России в ответ на решение США выслать российских дипломатов по надуманному ими предлогу.

Однако, по словам зампреда, российские власти выбрали лучшую реакцию на подобные действия, позволяющую ясно выразить их неадекватность – это отсутствие всякой реакции.

Как подытожил Клинцевич, Россия повела себя грамотно и в моральном отношении, как сторона, полностью осознающая свою силу и правоту.

Избранный президент США Дональд Трамп также назвал «прекрасным ходом» решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции.

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.