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Сенатор: "Реакция РФ показала неадекватность действий Обамы"
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич прокомментировал ответ России на решение властей США выслать из страны российских дипломатов. По его мнению, «Россия повела себя как держава, осознающая свою правоту, и показала неадекватность действий администрации президента США Барака Обамы». Передают Рамблер/новости со ссылкой на RT на русском.
На сайте Единой России опубликовано мнение Клинцевича, что администрация Барака Обамы однозначно рассчитывала на «зеркальные» действия России в ответ на решение США выслать российских дипломатов по надуманному ими предлогу.
Однако, по словам зампреда, российские власти выбрали лучшую реакцию на подобные действия, позволяющую ясно выразить их неадекватность – это отсутствие всякой реакции.
Как подытожил Клинцевич, Россия повела себя грамотно и в моральном отношении, как сторона, полностью осознающая свою силу и правоту.
Избранный президент США Дональд Трамп также назвал «прекрасным ходом» решение Путина не высылать дипломатов США в ответ на санкции.
Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.
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